Accident, sabotage ou frappes de Kiev ? Le flou persiste après des explosions dans une base russe en Crimée

Les versions continuent de diverger. Les explosions survenues mardi 9 août sur un aérodrome militaire dans la péninsule de Crimée, à 70 km de Sébastopol, qui ont fait au moins un mort et sept blessés, et détruit au moins 9 avions de combat russes, sont présentées par Moscou comme dues à un accident. Mais les experts et des images satellites semblent révéler le résultat d'une attaque ukrainienne.

Une responsabilité que Kiev n'a pas reconnu officiellement, préférant ironiser. Le ministre de la Défense ukrainien a ainsi évoqué mercredi des cigarettes mal éteintes comme étant à l'origine des explosions. Le conseiller de la présidence, Mykhaïlo Podoliak, a quant à lui averti sur "l'épidémie d'accidents techniques sur les aérodromes militaires" russes, affirmant que les explosions devraient êtres "considérées par les militaires russes comme un avertissement". Le président Volodymyr Zelensky a de son côté rappelé simplement que "la Crimée est ukrainienne" et que Kiev "ne l'abandonnera jamais".

La région, annexée en 2014 par les russes à l'Ukraine, est en effet un haut-lieu stratégique, et base arrière dans l'invasion menée par les russes depuis le 24 février. Si elle a rarement été visée, une précédente attaque au drone avait frappé le 31 juillet le QG de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, selon Moscou.