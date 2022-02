Ukraine : Biden dénonce le "début d'une invasion" et dévoile une série de sanctions contre la Russie

"Si la Russie poursuit cette invasion, nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin dans nos sanctions", a-t-il poursuivi, insistant sur le fait que "la Russie payera un prix très fort si elle poursuit ses actions" et dévoilant une "première tranche" de sanctions.

"Nous mettons en place de vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental", a-t-il tout d'abord indiqué. La Russie, par conséquent, "ne peut plus lever d'argent à l'ouest et ne peut plus négocier sa nouvelle dette sur nos marchés ni sur les marchés européens", a-t-il précisé. Cette mesure pourrait peser sur la valeur du rouble, et renchérir le coût pour les consommateurs russes des produits importés.