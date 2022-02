Ukraine : Joe Biden et Emmanuel Macron s'engagent à une action coordonnée à la frontière

Les deux présidents ont aussi passé en revue "la coordination en cours au niveau à la fois de la diplomatie et des préparatifs pour imposer des mesures économiques rapides et sévères à la Russie si elle envahissait davantage l'Ukraine".

"Le président Biden et le président Macron ont convenu que leurs équipes resteraient en contact étroit, y compris en consultation avec les alliés de l'Otan et les partenaires de l'UE, à propos de notre approche coordonnée et globale de la gestion de ces problèmes", affirme la Maison Blanche.