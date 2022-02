Ukraine : l'Otan craint une attaque de grande envergure de la Russie

"La Russie avait promis de retirer ses troupes et au lieu de cela, elle concentre plus de forces, en formation de combat, prêtes à frapper", a-t-il affirmé. "D'autres troupes sont au Donbass, dans les régions de Donetsk et Lougansk, et cela aggrave la situation", a-t-il ajouté. "A cela, il faut ajouter la rhétorique menaçante de Vladimir Poutine", a-t-il insisté.