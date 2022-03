La Chine occupe-t-elle aujourd'hui "entre 15 et 20% du marché russe, deux fois plus qu'avant 2015" ?

Pour vérifier les propos de Jean-Pierre Chevènement, il est nécessaire de se tourner vers le site de l'Observatoire de la complexité économique (OEC), organisme créé par une branche du renommé MIT. Il permet de visualiser les données du commerce mondial, se basant sur les chiffres fournis par les États aux divisions économiques des Nations unies. Une source fiable, donc, qui met en avant la part des importations chinoises dans le total des importation russes. Pour 2020, elle était ainsi de 23%. Les données les plus récentes, portant sur 2021, montrerait une légère augmentation, pour atteindre 25%.

Nous sommes ici sur des chiffres plus élevés que les 15 à 20% évoqués par l'ancien ministre. Notons aussi que le second pays pesant le plus dans les importations russes est l'Allemagne, mais seulement à hauteur de 11,9%. Le détail des produits importés nous est aussi présenté, si bien que l'on constate que la Chine fournit essentiellement à la Russie des produits électroniques, des voitures et équipements automobiles ou encore des pièces textiles.