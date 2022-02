Guerre en Ukraine : la Chine se refuse à condamner la Russie mais appelle à la désescalade

La diplomatie chinoise se livre à un numéro d'équilibriste. Ce lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a pris soin de ne pas condamner la décision du président russe Vladimir Poutine de mettre en alerte ses forces nucléaires, mais il a aussi exhorté les belligérants à "rester calmes et à faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade".

La Chine "soutient tous les efforts en vue d'une désescalade et d'une solution politique", a-t-il précisé, tandis que des critiques ont été émises à l'encontre des sanctions adoptées par les pays occidentaux contre l'économie russe, estimant qu'elles allaient créer de nouveaux problèmes.

Quelques jours plus tôt, Pékin se refusait déjà à parler "d'invasion" russe et disait "comprendre" les demandes "raisonnables" en matière de sécurité, reprenant à son compte les griefs de Moscou contre l'Otan. Pékin a, à ce titre, refusé d'approuver vendredi dernier la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant l'agression russe, mais n'a pas non plus voté contre, en se réfugiant dans l'abstention.