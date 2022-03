Ukraine : la collecte des renseignements concernant des crimes de guerre s'organise

Sur place, d'autres "enquêteurs" sont déjà à pied d'œuvre : les membres des associations. L'ONG Human Rights Watch et le site d'investigation Bellingcat ont ainsi réuni les preuves de l'utilisation d'armes à sous-munitions dans des zones civiles. Selon Human Rights Watch, une attaque est par exemple survenue aux abords d'un hôpital à Vougledar, dans l'Est du pays, le 24 février. Cette frappe a tué quatre civils et en a blessé dix, et a endommagé l'hôpital et une ambulance. De son côté, Amnesty international dispose de son propre laboratoire de preuves. Ce dernier a permis de mettre en lumière un crime de guerre : une frappe aérienne russe a tué 47 civils dans la banlieue à Tchernihiv, au nord du pays.