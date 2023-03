Guerre en Ukraine : des Russes bientôt poursuivis par la Cour pénale internationale ?

La cour, créée en 2002 pour juger les pires crimes commis dans le monde, aurait également, selon le New York Times, l'intention de demander des mandats d'arrêt contre plusieurs personnes. Le média cite des responsables actuels et anciens anonymes de la CPI, et n'a donné aucun détail sur qui serait inculpé et quand.

Le bureau du procureur de la CPI, qui siège à La Haye, a déclaré qu'il ne ferait "aucun commentaire". Néanmoins, la juridiction s'est déjà emparée du conflit : elle enquête depuis plus d'un an sur d'éventuels crimes de guerre ou contre l'humanité commis pendant l'offensive russe. Son procureur Karim Khan a déclaré plus tôt ce mois-ci après une visite en Ukraine que les enlèvements présumés d'enfants faisaient "l'objet d'une enquête prioritaire". "Les enfants ne peuvent pas être traités comme un butin de guerre", a-t-il déclaré dans un communiqué le 7 mars.