Ukraine : la Russie et le nucléaire, Zelensky prêt à "un compromis"… Le point sur la situation

Des contre-offensives ukrainiennes menées au sud du pays. L'armée ukrainienne mène des contre-offensives qui ont permis, dans le sud notamment, de reprendre du terrain sur les troupes russes, a assuré mardi le porte-parole de Pentagone. Les militaires ukrainiens "sont désormais, dans certaines situations, à l'offensive", a déclaré John Kirby sur CNN, affirmant qu'ils "pourchassent les Russes et les repoussent en dehors de zones où les Russes étaient par le passé".

Plus de 3,5 millions réfugiés selon l'ONU. Parmi eux, près de 200.000 réfugiés évacués de Pologne par le train vers d'autres pays d'accueil, selon la compagnie PLK qui gère le réseau ferroviaire polonais. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé la Russie à mettre fin à son offensive contre l'Ukraine, au moment où l'Assemblée générale doit voter cette semaine une résolution condamnant Moscou. Il a dénoncé une guerre "absurde" et "ingagnable", et affirmé que plus il y aura de combats, "plus il y aura de la souffrance, des destructions et des horreurs". Le président de l'ONU a une nouvelle fois appelé aux négociations diplomatiques entre Moscou et Kiev car "il y a assez sur la table pour mettre fin aux hostilités maintenant et négocier sérieusement".