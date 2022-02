Ukraine : la Russie établit des relations diplomatiques avec les séparatistes

C'est officiel, Moscou établit des relations diplomatiques avec les "républiques" de Donetsk et de Lougansk. La Russie et les deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, non-reconnues par la communauté internationale, dont Vladimir Poutine a reconnu la veille l'indépendance, se sont mis d'accord mardi sur l'"établissement de relations diplomatiques", a en effet déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, au grand dam de Kiev et des Occidentaux.