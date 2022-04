La Russie met en garde contre le danger "réel" d'une Troisième guerre mondiale

Cité par les agences de presse russe, Sergueï Lavrov lance une pique à l'adresse de Volodymyr Zelensky, jouant sur son passé d'ancien comédien : "C'est un bon acteur (...), si on regarde attentivement et on lit attentivement ce qu'il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions". Mais "nous continuons de mener des négociations avec l'équipe" ukrainienne "et ces contacts vont se poursuivre", a-t-il déclaré.

Au lendemain de la visite à Kiev du chef du Pentagone Lloyd Austin et du secrétaire d'Etat Antony Blinken, où ils ont rencontré Volodymyr Zelensky, le ministre des Affaires étrangères russe souffle le chaud et le froid. Et ce, alors que M. Austin s'était montré plutôt optimiste sur une issue du conflit favorable à l'Ukraine. "La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner. Et (les Ukrainiens) sont convaincus qu'ils peuvent gagner (...) Ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements, le bon soutien", a déclaré lundi M. Austin. Plus tard dans la soirée, le président Zelensky a lui estimé que la victoire ukrainienne n'était qu'une question de temps.