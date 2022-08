Ukraine : la Turquie veut relancer le tourisme russe, malgré le risque de sanctions

Ce partenariat autour du système Mir, qui n'est adopté que dans une dizaine de pays proches de la Russie, vise clairement à rebooster le tourisme en Turquie, mis à mal par deux ans de Covid et dont les chiffres ont dégringolé, sur fond d'inflation record. D'autant que les touristes russes représentent une part non négligeable des recettes turques. La Turquie était en effet la première destination de vacances des russes en 2019, rappelle le journal économique Asian Nikkei, avec plus de 7 millions de touristes russes en 2019 (20% des touristes en Turquie), engrangeant 5 milliards de dollars de revenus annuels.