Ukraine : le bilan à Borodianka s'annonce "bien plus horrible" qu'à Boutcha, affirme Zelensky

La situation à Borodianka est "bien plus horrible" qu'à Boutcha, a déclaré ce jeudi soir le président ukrainien, annonçant qu'il y a "plus de victimes" encore. Le sort des civils à Boutcha, dont plusieurs centaines ont été massacrés par les occupants russes, avait ému l'opinion internationale. Les secours à Borodianka, eux, s'attendent à un bilan plus effroyable encore : cette ville à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, dévastée par des bombardements russes incessants, n'est plus qu'un champ de ruines, dans lesquelles on commence à retrouver les corps des victimes.