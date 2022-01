Ukraine : l'Elysée souligne un "bon signal" des Russes à la réunion de Paris

"Malgré des différences de lecture, la trêve doit persister, le cessez-le-feu doit être maintenu" entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, a déclaré l'envoyé spécial russe sur le conflit ukrainien, Dmitri Kozak, à l'issue de cette réunion des représentants des chefs d'État et de gouvernement des quatre pays à l'Élysée.

L'émissaire russe a précisé que la Russie et l'Ukraine allaient poursuivre leurs discussions sous médiation franco-allemande dans deux semaines à Berlin. Cette réunion, a-t-il dit, se fera au même niveau des conseillers. Un sommet n'est "pas à l'agenda".

"Nous espérons que nos collègues ont compris nos arguments et que dans deux semaines nous aurons des résultats", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à l'ambassade. "Nous voulons maintenir ce dialogue", a pour sa part déclaré le négociateur ukrainien Andriy Yermak depuis l'ambassade d'Ukraine.