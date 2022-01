Ukraine : le gaz au cœur du conflit entre les Occidentaux et la Russie

Car la question des hydrocarbures est majeure pour la Russie. En effet, le territoire russe détient les plus grandes réserves de gaz au monde et est le deuxième pays producteur, derrière les États-Unis. Cibler ce secteur lucratif, et notamment en bloquant la mise en service du gazoduc sous-marin entre la Russie et l'Allemagne Nord Stream 2, permettrait selon les États-Unis de faire plier Vladimir Poutine via le secteur économique.

Le gazoduc, achevé mais pas encore opérationnel, a en effet coûté des milliards à Moscou et aurait la capacité de transporter 55 milliards de m3 de gaz par an. Un haut responsable de la Maison Blanche faisait ainsi valoir que la Russie "a au moins autant besoin des revenus du gaz et du pétrole que l'Europe a besoin de ses livraisons d'énergie".

Car l'Europe est effectivement dépendante énergétiquement des ressources russes. Plus d'un tiers des importations gazières de l'Union européenne vienne de Russie. De même, Nord Stream 2 a été principalement promu par l'Allemagne, qui disait y voir un moyen pour accomplir sa transition énergétique. Parallèlement, les États-Unis, la Pologne, l'Ukraine, les pays baltes y ont plutôt vu un nouveau moyen d'influence de la part de la Russie et un renforcement de la dépendance énergétique européenne.