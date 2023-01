Ukraine : le gouvernement français doit-il avoir l’accord du Parlement pour envoyer des chars ?

"La France n'est pas dans une situation de déclaration de guerre et les forces armées françaises n'interviennent pas sur le territoire ukrainien", confirme le ministère des Armées à TF1info. Il assure que "les exportations d’armement vers l’Ukraine ne dérogent en aucune manière aux engagements internationaux et font l’objet de licences d’exportation, délivrées par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationales, sous l’autorité du Premier ministre" et que "le bilan de ces licences figurent dans les rapports annuels sur les exportations d’armement de la France, adressé au Parlement".

En parallèle, les parlementaires sont tenus au courant de la situation en Ukraine et du soutien apporté par la France et l’Union européenne. Le 3 octobre dernier, l’Assemblée nationale a ainsi accueilli une "déclaration du Gouvernement relative à la guerre en Ukraine et aux conséquences pour la France, suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution". Pour ce qui est du soutien affiché à l’Ukraine, il a été réaffirmé par les députés dans une résolution du 30 novembre. Dans ce texte, l’Assemblée nationale condamne formellement l’agression russe et "invite le Gouvernement, en lien avec ses partenaires européens, à poursuivre et à renforcer les livraisons d’armes à destination de l’Ukraine".