Le Parlement ukrainien introduit l'état d'urgence face à la menace russe

Le Parlement ukrainien a adopté mercredi soir à une large majorité l'introduction de l'état d'urgence nationale face à la menace d'une invasion russe. "La politique agressive de la Russie vis-à-vis de notre pays a été et reste le défi principal pour notre sécurité", a déclaré devant les députés Oleksiï Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité et de la défense nationale.

Au total, 335 députés contre un minimum requis de 226 voix ont voté pour cette décision proposée par le président Volodymyr Zelensky, soutenue plus tôt dans la journée par le Conseil de sécurité. Oleksiï Danilov a appelé les parlementaires à voter en faveur de cette mesure pour "maintenir l'ordre public" et "prévenir toute tentative" de déstabilisation et de coup d'État.