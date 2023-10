Ukraine : le pays ne compte-t-il plus que 23 millions d'habitants, contre 41 millions avant la guerre ?

En mai dernier, l’Institut ukrainien pour l’avenir a été plus précis en évaluant à 29 millions le nombre d'habitants permanents en Ukraine et à 8,6 millions le nombre de ressortissants vivant à l’étranger et pas rentrés depuis le début de la guerre. "Seuls 9,1 à 9,5 millions d'Ukrainiens travaillent, et si l'on soustrait les employés de l'État, il y a environ 6 à 7 millions de personnes" actives, alertait alors l’organisme sur le déclin de la population. Parmi ces plus de 8 millions d’Ukrainiens hors de leur pays, 6,2 millions sont considérés comme des réfugiés à travers le monde, d’après un bilan du Haut-commissaire aux réfugiés de l’ONU (UNHCR), fin septembre. En raison des combats, d’autres personnes ont également été contraintes de se déplacer à l’intérieur du pays. Leur nombre est estimé par l’OIM à 5,1 millions, dont la moitié concentrée dans seulement cinq oblasts en Ukraine.

À partir de ces données, on peut estimer la population ukrainienne à environ 37 millions, ce qui correspond aux dernières prévisions des Nations Unies (36,7 millions). Loin donc des chiffres de 20 à 23 millions d’habitants. D’autant qu’il y a des velléités de retour parmi les réfugiés et déplacés à cause de la guerre. Selon le UNHCR, "14% déclarent vouloir rentrer définitivement au cours des trois prochains mois, malgré l'invasion en cours, les hostilités et les dommages à grande échelle causés aux infrastructures et aux habitations en Ukraine" et "62% expriment le désir de revenir dans l'avenir".