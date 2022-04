Ukraine : le "procès de Nuremberg", cette référence historique de Zelensky pour juger les dirigeants russes

Organisé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le procès de Nuremberg se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. L'audience est menée par une juridiction internationale d'exception, constituée de procureurs et juges spéciaux issus des quatre puissances alliées - États-Unis, Grande-Bretagne, URSS, France - qui ont remporté le conflit. Ils rassemblent plus de 300.000 témoignages et 6600 pièces à conviction, qu'ils étayent de 42 volumes d'archives, pour juger les grandes figures du nazisme.

Sur le banc des accusés figurent 24 dirigeants allemands, les grands criminels nazis encore en vie et capturés, qui plaident tous "non coupables". Ils sont jugés sous l'inculpation de crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Cette dernière notion, élaborées sur mesure à cette occasion, est définie par l'article 6 de l'Accord de Londres comme "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux".