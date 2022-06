Ukraine : le récit du voyage insolite d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi vers Kiev

Le trajet des trois dirigeants s'est effectué de nuit, sous haute sécurité. Ils ont pris un train spécialement affrété par les Ukrainiens et ultra-sécurisé, à proximité de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, mercredi soir. Scholz, Macron et Draghi sont arrivés successivement et sont montés dans leur wagon respectif. L'ensemble des délégations et les journalistes présents sur place ont été équipés de gilets par balles pour l'occasion. Quelques minutes après le départ, le chef de l'exécutif français et ses homologues se sont retrouvés autour d’une table, une "trilatérale", pour échanger. Une discussion qui a duré plusieurs heures, une sorte de mini-sommet roulant. "L'ambiance était un peu surréaliste", témoigne Marie Chantrait, envoyée spéciale sur place pour TF1/LCI.

À noter qu'un train supplémentaire attendait à proximité en cas d'attaque.