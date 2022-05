Ukraine : Londres durcit ses sanctions contre la Russie et cible les proches de Poutine

"Nous exposons au grand jour et ciblons le réseau occulte qui soutient le train de vie luxueux de Poutine et resserrons l'étau sur sa garde rapprochée", s'est félicitée la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. "Vladimir Poutine compte sur son réseau, famille, amis d'enfance, et une élite choisie qui a bénéficié de son pouvoir et en retour soutient son train de vie", ajoute-t-elle, évoquant les liens du dirigeant avec un yacht d'une valeur de 566 millions de livres sterling (664 millions d'euros) et le "palais de Poutine", estimé à un milliard de dollars, officiellement la propriété de l'un de ses proches, Arkady Rotenberg. "Nous continuerons à appliquer des sanctions sur tous ceux qui aident et sont complices l'agression de Poutine jusqu'à ce que l'Ukraine l'emporte", conclut la cheffe de la diplomatie britannique.

En parallèle, les autorités britanniques ont plaidé vendredi pour amplifier les livraisons d'armes à l'Ukraine et resserrer, encore, l'étau sur Moscou. Officiellement, Vladimir Poutine ne dispose que d'un patrimoine réduit, comprenant notamment un appartement à Saint-Pétersbourg, deux voitures de l'ère soviétique des années 1950, une remorque et un petit garage. Il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg.