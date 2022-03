Ukraine : Nestlé assure ne pas faire de profits en Russie après les critiques de Zelensky

Le 11 mars, Nestlé avait annoncé la suspension des livraisons de certains produits à la Russie, dont le café Nespresso. En revanche, certains produits essentiels (nourriture pour bébé, céréales...) continuent d'être livrés. Par ailleurs, la porte-parole du géant agroalimentaire suisse a indiqué que ses "collègues en Ukraine" faisaient "tout ce qu'ils pouvaient" pour aider la population avec des dons de nourriture.

Cette prise de parole de Nestlé intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était adressé samedi aux Suisses, blâmant les entreprises qui comme Nestlé poursuivent leurs activités en Russie malgré la guerre. "Bien manger. Bien vivre", c'est le slogan de Nestlé. Votre compagnie qui refuse de quitter la Russie. Même maintenant, quand la Russie menace d'autres pays européens. Pas seulement nous", avait-il indiqué. Et d'ajouter : "Les affaires marchent en Russie même quand nos enfants meurent et nos villes sont démolies" et quand les habitants de Marioupol, ville ukrainienne assiégée, sont "sans nourriture, sans eau, sans électricité et sous les bombardements".