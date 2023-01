Olena Zelenska dans son jet privé après avoir dépensé des fortunes à Paris ? Gare à ce cliché détourné

Lorsque l'on observe en détails l'image, plusieurs éléments attisent les soupçons. Le visage d'Olena Zelenska semble quelque peu disproportionné par rapport à son corps, sans compter le fait que la texture de sa peau apparaît moins précise et nette que sur le reste du cliché.

Dubitatifs, des internautes ont soupçonné une supercherie, à raison. Des recherches permettent de constater qu'il s'agit d'un photomontage, basé sur une image qui représente à l'origine un entrepreneur américain. Un certain Richard Heart, qui a diffusé via Instagram en avril dernier un cliché le montrant dans un jet privé. Posture, tenue, décor, accessoires... On observe une similitude parfaite avec le détournement qui circule au sujet d'Olena Zelenska. Seul le visage diffère, puisque celui de l'épouse du président ukrainien a été ajoutée à l'aide d'un logiciel de retouche.