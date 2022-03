Ukraine : Pearl Harbor, Mur de Berlin, Churchill... Zelensky, l'homme qui savait murmurer à l'oreille des Occidentaux

Atypique, le parcours de Volodymyr Zelensky l'est sans aucun doute. Passé du métier d'humoriste à celui de président de l'Ukraine, il est aujourd'hui chef de guerre, dont les qualités sont qui,plus est, saluées unanimement. "C'est un président vraiment très fort. Il est à sa place, avec le peuple, avec les armées. Il communique toujours avec tout le monde et ça donne beaucoup de confiance en ce qu'on fait chaque jour pour nous défendre", déclarait ainsi ce mercredi sur LCI Lesia Vasylenko, députée de l'opposition ukrainienne.

Alors qu'il jouait encore il y a quelque années avec les mots pour faire rire son public, Volodymyr Zelensky les manie aujourd'hui à la perfection pour motiver, négocier et convaincre. Car, il le sait, la plume est plus forte que l'épée. S'adressant régulièrement et publiquement à ses partenaires Occidentaux pour demander de l'aide, il use chaque fois de paroles mesurées et choisies, qui résonnent aux oreilles de ses interlocuteurs. "Il y a chez lui une cohérence rhétorique assez spectaculaire", affirmait ainsi lundi sur LCI Vincent Hugueux, grand reporter spécialiste des questions de défense. Revue des interventions remarquables du président ukrainien devant les élus du monde entier.