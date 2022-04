Ukraine : pour avoir critiqué la guerre, un citoyen russe risque 10 ans de prison

Une semaine plus tard, Sergueï est arrêté sur son lieu de travail, et sera plus tard écroué au centre de détention n°4 de la capitale russe. L'accusation a produit plusieurs enregistrements des conversations privées de cet employé ordinaire, sans fournir le mandat qui avait autorisé les enquêteurs à placer des écoutes, pourtant obligatoire. Lors d'une série d'interrogatoires le 16 mars, l'homme aurait finalement reconnu avoir "fait une erreur, due à un état émotionnel et anxieux", et peut-être "induit en erreur par les informations qu'il avait reçu".