Ukraine : pourquoi l'île des Serpents est un enjeu stratégique dans le conflit

Située au large des côtes ukrainiennes, l’île Zmiïnyï (ou “Zmeïny” pour les Russes) détient un statut spécial aux yeux des deux armées. Le territoire est une clé essentielle dans le contrôle de la mer Noire. "Si les troupes russes réussissent à occuper l’île des Serpents et à mettre en place leurs systèmes de défense aérienne à longue portée, elles contrôleront la mer, la terre et l'air dans la partie nord-ouest de la mer Noire et dans le sud de l'Ukraine", a expliqué Oleh Zdhanov, expert militaire ukrainien, dans un entretien à la BBC.

Les combats font rage sur l’île : les Ukrainiens s’appuient sur l’utilisation de drones militaires et d'avions de chasse afin de s’attaquer aux cargaisons et aux petits navires russes tentant de renforcer ses positions sur l’île et d’importer des systèmes de défense. L’installation de ces derniers pourrait causer d’immenses dégâts, selon Oleh Zdhanov.