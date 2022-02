Ukraine : chronologie d'une escalade entre la Russie et les Occidentaux

Ce sera finalement "non". Le 26 janvier, Washington rejette la demande russe de ne pas accepter l’Ukraine dans l’Otan, mais propose une autre voie diplomatique "pour éviter une nouvelle guerre". Dans la journée, Joe Biden dit s’attendre à une possible attaque des forces russes d’ici à la "mi-février", tandis qu’à Paris, une réunion des émissaires russe et ukrainien sur le conflit en cours abouti à un rare engagement commun pour un cessez-le-feu. Le 27 janvier, Pékin juge "raisonnables" les préoccupations de Moscou pour sa sécurité. Et, moins d'une semaine plus tard, Washington envoie 3.000 soldats supplémentaires en Europe de l'Est.

Le 7 février, Vladimir Poutine se dit enfin prêt à "des compromis" après un entretien avec le président français Emmanuel Macron, venu au Kremlin pour amorcer une désescalade dans le conflit. L'image des deux dirigeants aux extrémités d'une longue table blanche de 4 mètres devient virale. En vain. Le 10 février, les armées russe et bélarusse débutent des manœuvres de grande envergure au Bélarus.