Ukraine : Poutine lance une opération militaire

Hasard ou pas, les diplomates du Conseil de sécurité des Nations unies étaient justement réunis à New York pour appeler à une désescalade des tensions. En pleine nuit, peu avant 4 heures, Vladimir Poutine a annoncé avoir déclenché une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes à l'est du pays.

Les combats entre les forces ukrainiennes et russes sont "inévitables" et "juste une question de temps" a-t-il déclaré lors d'une intervention télévisée surprise. Le président russe a exhorté les militaires ukrainiens "à déposer les armes" afin d'éviter les combats. Avant de s'adresser "à tous ceux qui envisageraient d'intervenir de l'extérieur", dont les alliés occidentaux font vraisemblablement partie, leur promettant de répliquer : "Si vous le faites, vous ferez face à des conséquences plus importantes que celles auxquelles vous avez été confronté dans l'histoire (...) J'espère que vous m'entendez."