Ukraine : "Poutine mérite d’être jugé", déclare sur LCI le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell

Les mots du chef de la diplomatie européenne sont sans équivoque. Quinze jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, marquée par des bombardements indifférenciés et les menaces à mots à peine couverts de recours au nucléaire, "on est entré dans une nouvelle page de l'Histoire de l'Europe, une nouvelle page de la géopolitique mondiale, même", confie Josep Borrell.

Dans un entretien accordé ce jeudi sur LCI, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité dénonce "une guerre complètement injustifiée et gratuite qui devient de plus en plus brutale et complètement inacceptable pour le monde civilisé".