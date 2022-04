Ukraine : proposition de négociations à Marioupol, délégation américaine à Kiev... Le point sur la situation

Trois fronts principaux à l'est. Dans le bassin du Donbass, à l'est, devenu l'objectif prioritaire de Moscou, les troupes russes ont "intensifié leurs offensives" dans trois directions, selon l'état-major ukrainien : Severodonetsk, capitale de facto de la région de Lougansk sous contrôle ukrainien, Popasna, une cinquantaine de kilomètres plus au sud, et Kourakhikva, proche de Donetsk.

Des dizaines de milliers de civils restaient dans la région malgré les bombardements constants, selon le gouverneur de Lougansk, Sergiy Gaiday. "Malheureusement, il y a essentiellement des vieilles personnes qui estiment que comme elles sont nées ici, elles doivent mourir ici", a-t-il ajouté. Et dans la région de Donetsk, cinq civils ont été tués et cinq blessés dimanche, a écrit le gouverneur Pavlo Kyrylenko sur Telegram.