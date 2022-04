Ukraine : que sait-on de la vidéo d'une influenceuse enceinte, médiatisée à Marioupol ?

La vidéo a d’abord été relayée par un compte du gouvernement russe à Genève, avant de circuler largement sur Telegram et Twitter. Mariana Vishegirskaya a elle-même partagé l’interview sur sa chaine Telegram, avec pour commentaire : "J'ai raconté ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que des témoins ont dit, et j'ai tiré mes propres conclusions". Son identité a par ailleurs été confirmée par un média allemand, grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. Et cette vidéo interpelle, puisque la jeune femme y livre une tout autre version de l’attaque qui a ciblé la maternité de Marioupol, où elle était admise.