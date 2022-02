Ukraine : quelles sont les consignes du Quai d'Orsay pour les ressortissants français ?

Les consignes des autorités françaises restent les mêmes... pour le moment. Alors que plusieurs pays, les États-Unis en tête, appellent à ce que leurs ressortissants quittent le territoire ukrainien, les conseils du site de France Diplomatie n'ont pas évolué depuis le 23 janvier dernier.

Selon la fiche "Conseils aux voyageurs" pour l'Ukraine, il est ainsi recommandé "de faire preuve d'une vigilance renforcée". Il est de plus fortement déconseillé de se rendre dans certaines zones, notamment les zones frontalières avec la Biélorussie et la Russie et dans la région du Donbass, à l'est du pays.