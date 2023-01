Ukraine : qui était Denys Monastyrsky, le ministre de l'Intérieur tué dans le crash d'un hélicoptère ?

Il faisait partie du gouvernement de Volodymyr Zelensky depuis plus de trois ans. Le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denys Monastyrsky, est mort ce mercredi 18 janvier au matin dans le crash d'un hélicoptère dans la région de Kiev, à Brovary. Il se trouvait à l'intérieur de l'appareil de l'État avec son premier adjoint, Ievgueni Ienine, et un autre haut responsable du ministère, et se rendait sur la ligne de front quand l'hélicoptère s'est écrasé.