Ukraine : qui sont les mercenaires du groupe Wagner, soupçonnés de vouloir tuer le président Zelensky ?

Mais qui sont ces mercenaires russes tant redoutés ? Pour Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur à l'Institut Thomas More, interrogé sur LCI en septembre dernier, ces mercenaires font partie d'une entité qui est "plus qu'une société militaire privée (...), c'est une armée de l'ombre du Kremlin, c'est le faux-nez du Kremlin". Ils s'entraîneraient, selon le chercheur, sur des "bases du GRU (service de renseignement russe, ndlr), notamment à côté de Krasnodar, dans le sud de la Russie", et représentent un outil crucial pour la Russie. "C'est un moyen d'intervenir de manière discrète, si l'on peut dire, sur des territoires étrangers [...] Moscou s'ouvre la possibilité de nier tout engagement militaire russe si jamais les choses tournent mal ou si un certain nombre d'exactions sont commises", poursuit le spécialiste.

Les mercenaires du groupe Wagner sont déjà intervenus auparavant en Ukraine, en Syrie, et dans plusieurs pays africains dont la Libye, Madagascar, et la Centrafrique, et dernièrement le Mali. "La Russie a des ambitions et cherche à exploiter des opportunités en Afrique, il y a une véritable volonté de percer en Afrique, de regagner le terrain perdu par rapport à l'époque de l'URSS, notamment pendant la période de Brejnev. N'y voyons pas simplement une sorte de conséquence d'une éventuelle incapacité française" a expliqué le chercheur, faisant allusion au retrait de la force barkhane du Mali.