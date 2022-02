Crise ukrainienne : Macron dit avoir obtenu de Poutine "qu'il n'y ait pas d'escalade"

Plus de cinq heures de discussions et des garanties d'apaisement à la clé ? Au lendemain de sa rencontre avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron assure avoir "obtenu qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade".

"Il s'agissait de bloquer le jeu pour empêcher une escalade et ouvrir des perspectives nouvelles (...) Cet objectif pour moi est rempli", a-t-il encore assuré devant des journalistes dans l'avion présidentiel qui l'emmenait à Kiev, où il rencontre ce mardi son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. "La France a consolidé une crédibilité", s'est-il encore félicité.