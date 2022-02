EN DIRECT - L'Ukraine assure n'avoir "peur de rien ni de personne"

LUNDI NOIR POUR LE ROUBLE ET LA BOURSE RUSSE





La Bourse russe et le rouble ont subi de lourdes pertes lundi au fur et à mesure que la situation se dégradait entre l'Ukraine et la Russie, Vladimir Poutine envisageant de reconnaître l'indépendance des séparatistes de l'Est de l'Ukraine.





L'indice principal de la Bourse de Moscou, le RTS (libellé en dollars), a terminé la journée sur un plongeon de plus de 13% à la fermeture (15H50 GMT), et de plus de 24% depuis le début de l'année. L'IMoex, libellé en roubles, chutait, lui, de plus de 10% à la même heure.





Dans la journée, la devise russe a également dévissé. Le rouble a brièvement passé la barre des 90 roubles pour un euro (90,3) avant de se stabiliser autour de 89,5 roubles/euro. Face au dollar, le rouble a culminé à 79,7 le dollar avant de redescendre à 79,1 roubles/dollar.