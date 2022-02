Crise ukrainienne : Joe Biden, Olaf Scholz, Boris Johnson... Que disent les autres pays ?

Quant aux soutiens du dirigeant russe, seule la Chine est venue défendre la position du Kremlin. Elle a cosigné une déclaration avec Moscou publiée à l'occasion de la rencontre de Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin vendredi, juste avant l'ouverture des JO : les deux pays y critiquent "l'influence négative pour la paix et la stabilité dans la région" de la stratégie américaine, et plus largement la menace que celle-ci représente à leurs yeux sur la "stabilité et une paix équitable" dans le monde.

En particulier, ils se disent "opposés à tout élargissement futur de l'Otan" et appellent "l'Alliance atlantique nord à renoncer à ses approches idéologisées datant de la Guerre froide". Une position déjà défendue fin janvier par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui avait fait valoir "préoccupations raisonnables" de la Russie quant à sa sécurité, lors d'un échange téléphonique avec son homologue américain Antony Blinken au sujet de l'Ukraine.