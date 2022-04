Ukraine : l'Otan met en garde contre une guerre qui pourrait durer "des mois, voire des années"

Par conséquent, "nous devons également être préparés à un long parcours, à la fois en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, le maintien des sanctions et le renforcement de nos défenses", estime le secrétaire général de l'Otan. "L'Ukraine a un besoin urgent de soutien militaire et c'est la raison pour laquelle il est si important que les Alliés de l'Otan acceptent de continuer à soutenir l'Ukraine avec de nombreux types d'équipements militaires, à la fois des équipements plus lourds et des systèmes d'armes légers", a-t-il mis en avant, soulignant que l'aide déjà apportée avait eu "un effet réel".

"Quelle que soit la date de la fin de la guerre, elle aura des implications à long terme pour notre sécurité. Parce que nous avons vu la brutalité. Nous avons vu la volonté du président Poutine d'utiliser la force militaire pour atteindre ses objectifs. Et cela a changé la réalité de la sécurité en Europe pour de très nombreuses années", conclut le Norvégien.