L'Union européenne annonce des sanctions directes contre Poutine et Lavrov

Les avoirs de Vladimir Poutine, et ceux de son minstre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, pourraient être gelés, selon des sources européennes contactées par l'AFP. "Sauf surprise, Poutine et Lavrov devraient être sur la liste des personnes sanctionnées par l'UE", a réagi Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui rappelle qu'en dépit de la déclaration de sa collègue allemande, la décision n'est pas formellement entérinée. Extérieur à l'Union européenne, le Premier ministre britannique a également appelé ses partenaires à des sanctions plus directes contre les premiers cercles du régime.