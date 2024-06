La Première dame ukrainienne a accordé un entretien dans lequel elle confie avoir frôlé le burn-out depuis l'invasion de son pays par la Russie. Reconnaissant prendre désormais soin de sa santé mentale, Olena Zelenska a évoqué la difficulté qu'elle éprouve parfois à vivre cette guerre aux côtés de son époux.

"Personne ne rêve d'être l'épouse du président d'un pays en guerre". Dans une rare interview accordée au quotidien britannique The Telegraph, Olena Zelenska a dévoilé les coulisses de sa vie de Première dame ukrainienne depuis le début du conflit, en février 2022. Celle que rien ne prédestinait à sortir de l'ombre a évoqué des "moments horribles", reconnaissant avoir frôlé le burn-out à plusieurs reprises.

"Il y a des moments où je sens que je suis proche d'un burn-out psychologique et je sens que j'ai besoin de repos", a reconnu Olena Zelenska. Cette dernière a révélé que, depuis l'invasion russe, elle vit seule avec ses deux enfants, séparément de son époux. Si elle s'est engagée à prendre en considération sa santé mentale, celle qui était scénariste avant le début de la guerre le reconnait : "À plusieurs reprises, je me suis permis de pleurer quand c'était insupportablement triste. Mais c'est quelque chose que j'ai fait consciemment parce que je sais que je dois toucher le fond pour trouver la force de remonter à la surface et nager à nouveau".

Au début de l'offensive russe, elle a passé plusieurs semaines cachée, bougeant d'un abri à l'autre alors que les troupes de Moscou s'approchaient de Kiev. Cette femme au style réservé a depuis multiplié les initiatives diplomatiques, s'adressant au Congrès américain pour demander un plus grand soutien occidental à l'Ukraine ou militant pour faire reconnaitre les crimes sexuelles commis par l'occupant russe.

Dans ce long entretien au Telegraph, la Première dame évoque également son quotidien auprès de Volodymyr Zelensky. "Bien sûr, c'est difficile, ce n'était pas mon choix et tout le monde sait que c'était sa décision. J'ai dû choisir entre travailler comme épouse du président ou aller dans l'ombre. J'ai opté pour la première option. Lorsque vous faites le choix de devenir actif, vous le considérez comme un travail, c’est mon travail maintenant", explique-t-elle.

Diplômée d'architecture, Olena Kiachko de son nom de jeune fille, a grandi à Kryvy Rig, dans le centre de l'Ukraine, d'où est également originaire son mari. Le couple s'est rencontré à l'âge de 17 ans et leur amitié s'est transformée en romance au moment où ils ont commencé leur carrière dans l'industrie du divertissement, lui en tant que comédien et elle en écrivant ses blagues. Ils se sont mariés en 2003 avant de déménager à Kiev, donnant naissance à Oleksandra, aujourd'hui âgée de 19 ans, et Kyrylo, 11 ans.

"Au moins, nous pouvons encore nous voir", a reconnu Olena Zelenska, ajoutant avoir "beaucoup de compassion pour les épouses de nos militaires qui parfois pendant des mois partent sans savoir où sont leurs proches, ou pour les femmes dont les maris et les fils sont morts".