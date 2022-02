Ukraine : le dispositif russe pour une invasion à grande échelle prêt à 70%

L'est du continent européen plongé dans la guerre à la mi-février ? Le renseignement américain estime que la Russie accentue ses préparatifs pour une invasion à grande échelle de l'Ukraine et qu'elle dispose déjà de 70% du dispositif nécessaire à une telle opération, selon des responsables américains. Une telle action militaire d'ampleur serait possible d'ici deux semaines.