Ukraine : les deux camps s'accusent mutuellement après des bombardements

Si l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses se renvoient la responsabilité pour la reprise des combats, ceux-ci fragilisent une situation déjà très sensible. En huit ans, 14.000 personnes ont été tuées dans le conflit entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par Moscou. Les combats avaient toutefois nettement décru depuis les accords de Minsk, signés en 2015. Ce jeudi, le président américains avait soutenu que la Russie préparait toujours une invasion de l'Ukraine "dans les prochains jours", Joe Biden expliquant même que Moscou préparait un prétexte pour passer à l'acte, "une fausse alarme". "Aujourd'hui, tout est possible", a quant à lui constaté sur LCI ce vendredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.