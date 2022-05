Pourquoi le 9 mai est aussi un jour de commémoration en Europe

Cette date a en effet été choisie par les membres fondateurs de l'UE en référence au 9 mai 1950. Elle correspond à la "déclaration Schuman". À l'époque ministre français des Affaires étrangères, Maurice Schumann, considéré comme l'un des artisans de la construction européenne, avait présenté ce jour-là sa proposition relative à une organisation de l'Europe, avec comme première étape la mise en commun des productions de charbon et d'acier françaises et allemandes.

Cette déclaration avait débouché sur la signature par six pays, France, Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, du traité de Paris le 18 avril 1951 fondant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), ancêtre de l'Union européenne.