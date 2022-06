"Pour ne rien te cacher, je voulais aller jouer au hockey" : quand Poutine échange avec Macron 4 jours avant la guerre

Vladimir Poutine revient à la charge : "Ce n’est pas un gouvernement démocratiquement élu. Ils ont accédé au pouvoir par un coup d’État, il y a eu des gens brûlés vifs, c’était un bain de sang et Zelensky est l’un des responsables", dit-il, déplorant que les séparatistes ne soient pas entendus. "On s’en fout des propositions des séparatistes ! Ce qu’on leur demande, c’est de réagir aux textes des Ukrainiens et il faut faire les choses dans ce sens-là parce que c’est la loi ! Ce que tu viens de dire met en doute quelque part ta propre volonté de respecter les accords de Minsk si tu juges que tu as face à toi des autorités non légitimes et terroristes", tranche le président français, avant de proposer une réunion de toutes les parties. "Je vais dans la foulée exiger cela de Zelensky", insiste-t-il.

Et de poursuivre : "La situation sur la ligne de contact est très tendue. J'ai vraiment appelé hier Zelensky au calme. Je vais lui redire, calmer tout le monde, calmer dans les réseaux sociaux, calmer les forces armées ukrainiennes", promet-il. Dès lors, le président français invite son homologue à faire de même avec les forces russes prépositionnées à la frontière avec l'Ukraine et lui demande : "Comment vois-tu l’évolution des exercices militaires ?". "Les exercices se déroulent selon le plan prévu", admet Poutine tout en avouant qu'ils vont bientôt se terminer. Et d'ajouter, cynique : "Nous allons certainement laisser une présence militaire à la frontière tant que la situation dans le Donbass ne sera pas calmée".