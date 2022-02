Ukraine : quand le chef du renseignement russe hésite à prononcer l’indépendance des territoires séparatistes

Vladimir Poutine demande alors à Sergueï Narychkine s’il se prononce pour entamer les négociations ou bien pour reconnaitre "la souveraineté des Républiques". Après avoir bégayé une première fois, le chef des services secrets se fait rappeler à l’ordre à deux reprises. "Parlez sans détour", lui intime le président russe. Il explique alors soutenir "la proposition" sans préciser laquelle, puis reprend, allant plus loin que la position officielle : "Je soutiens la proposition d’unir les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk à la Fédération de Russie". Vladimir Poutine lui rappelle alors que là n’est pas le sujet : "Mais on ne parle pas de ça : On n’en discute pas !... On parle de reconnaissance ou non de leur indépendance".