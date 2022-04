Russie : que sait-on du nouveau missile Sarmat, testé avec succès ?

Cette arme fait, en effet, partie d'une série d'autres missiles présentés en 2018 comme "invincibles" par Vladimir Poutine. On y trouve notamment les missiles hypersoniques Kinjal et Avangard. Selon le Kremlin, le Sarmat serait capable de "déjouer tous les systèmes anti-aériens modernes". En cause, un comportement du missile quasi-inédit par rapport à ses homologues occidentaux. "Il est capable de redescendre et d'adopter des trajectoires multiples, comme faire des rebonds par exemple", explique Didier François.

En pleine guerre en Ukraine, ce missile ne devrait pas "être utile en Ukraine", analyse le spécialiste sur LCI. Le Sarmat sera probablement utilisé par la Russie pour assurer sa dissuasion nucléaire. "C'est une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays", a déclaré le président russe lors d'une allocution aux agences de presse officielles.