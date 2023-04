Russie : une pâtissière arrêtée pour avoir vendu des gâteaux avec des messages anti-guerre

Arrêtée ce jeudi, la jeune femme avait été emmenée au poste de police d'Izmaïlovski, au nord-est de Moscou. Relâchée dans la soirée, elle a finalement été reconnue coupable ce vendredi d'avoir "discrédité" les forces armées, comme l'a confirmé un porte-parole du tribunal d'Izmaïlovski auprès de l'AFP.

En cause : la livraison de gâteaux portant des inscriptions et des symboles anti-guerre ainsi que des commentaires hostiles à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur son compte Instagram, suivi par plus de 26.000 personnes, la confiseuse publie en effet ses nombreuses réalisations. Parmi elles, le gâteau ci-dessous, aux couleurs du drapeau ukrainien, sur lequel on lit les mots "le soleil se lèvera" en lettres de sucre.