Poutine appelle l'armée ukrainienne à "prendre le pouvoir" des mains d'une "clique de drogués et de néonazis"

Une "clique de drogués et de néonazis, qui s'est installée à Kiev, et a pris en otage tout le peuple ukrainien". C'est ainsi que le président russe a qualifié le gouvernement ukrainien, dans une nouvelle déclaration diffusée à la télévision russe. Accusant certaines unités de l'armée, qu'il juge aux mains des "nationalistes", d'utiliser les civils comme "boucliers humains", Vladimir Poutine a appelé l'armée ukrainienne à renverser son propre gouvernement. "Prenez le pouvoir entre vos mains", a-t-il martelé, "il me semble qu'il sera plus facile de négocier entre vous et moi".