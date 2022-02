Ukraine : Volodymyr Zelensky assure qu'il ne "cèdera pas une seule parcelle du pays"

L'Ukraine n'a "pas peur" et va se "défendre" contre la Russie. Confronté depuis des semaines à la menace d'une attaque potentielle russe, le président Volodymyr Zelensky ne veut montrer, ce mardi 22 février, aucun signe de faiblesse alors que les tensions s'intensifient. Lundi soir, soit la veille, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, avant d'ordonner à son armée d'entrer dans ces territoires pour "maintenir la paix".

Dans une adresse à la Nation, ce mardi, le président ukrainien a ainsi dénoncé une violation de "la souveraineté et l'intégrité territoriale" de l'Ukraine et affirme qu'il ne cèderait pas "une seule parcelle du pays" à ses voisins. "Nous n'avons peur de personne", a-t-il continué. Le chef de l'État a également appelé ses partenaires occidentaux à un soutien "clair" et "efficace" face à la Russie. "Il est très important de voir maintenant qui est notre vrai ami."