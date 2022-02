Ukraine : une "journée de l’unité" mercredi, jour potentiel de l’offensive russe

"On nous dit que le 16 février sera le jour de l'attaque. Nous allons en faire une journée de l'unité", a déclaré le chef de l'Etat dans une adresse à la nation, appelant les Ukrainiens à accrocher le drapeau national et à afficher ses couleurs bleues et jaunes ce jour-là.

Alors que cette date pourrait concorder avec une possible attaque russe, le président ukrainien décide de miser sur cet acte symbolique. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a aussi accusé la Russie de "mener la guerre" contre l'Ukraine "sur tous les fronts" et de "chercher à semer la panique parmi les Ukrainiens et les investisseurs".